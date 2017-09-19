Türkiye’nin Oscar aday adayı Ayla’nın da gösterildiği, en iyi ödülü seyircinin belirlediği Toronto Film Festivali’nde ‘Halkın Seçimi’ ödülünü, Martin McDonagh’ın yönettiği ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ filmi kazandı.

Gazete Habertürkl'ün haberine göre, İsveç yapımı “Borg/ McEnroe” ile açılışı yapılan 42’nci Toronto Film Festivali önceki gece gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

7-17 Eylül tarihleri arasında Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen festivalde 74 ülkeden 260 film gösterildi. Türkiye’nin Oscar aday adayı Ayla’nın da gösterildiği en iyi ödülün seyirci tarafından belirlendiği festivalde, “Halkın Seçimi” ödülünü, Martin McDonagh’ın yönettiği, kızının cinayetini çözmeye çalışan bir anneyi odağına alan Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmi kazandı.

Festival kapsamında, Mustang filmi ile uluslararası arenada büyük başarı kazanan Deniz Gamze Ergüven’in ikinci uzun metrajlı yapımı “Krallar” da izleyicilerin beğenisine sunuldu.