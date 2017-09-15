Özel okul teşvik sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören ve görecek öğrencilerden ilk defa eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacakların özel okullara yerleştirme sonuçları açıklandı.

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