MEB açıkladı: Yarıyıl tatili ne zaman? (15 tatil) Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, birinci kanaat dönemine başlamış ve okullarında yerini almıştı. Kasım ayının sonlarına doğru yaklaşmamızla birlikte öğrenciler merakla 15 tatil tarihini araştırmaya başladı. İnternet üzerinde de "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "okullar ne zaman kapanacak?" aramalarını yapan öğrenciler, tatili iple çekmeye başladı. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...
18 Eylül 2017 Pazartesi günü milyonlarca öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin ardından okullarına geri dönmüş ve eğitimlerine başlamışlardı. 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başlamasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Öğrenciler ise Kasım ayının sonlarına yaklaşmamızla birlikte, merakla yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Okulların 15 günlük yarıyıl tatiline gireceği tarih ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönem öncesinde yayınladığı çalışma takviminde yer alıyor. MEB tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre, yarıyıl tatili (15 tatil), 19 Ocak 2018 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. Öğrenciler, 15 günlük tatile resmi olarak 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
15 günlük yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 5 Şubat 2018 Pazartesi günü okullarına geri dönecek ve böylece ikinci kanaat dönemi başlamış olacak. Yaklaşık 4 ay sürecek olan ikinci kanaat dönemi boyunca öğrenciler tıpkı ilk dönemde olduğu gibi derslerine katılacak ve sınavlarını olacak.
Öte yandan ikinci kanaat dönemi de 8 Haziran 2018 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte sona erecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline başlayacak. 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için 17 Eylül 2017 Pazartesi günü okullarına geri dönecek.
Yarıyıl tatili yaklaşırken öğrenciler ve veliler, şimdiden tatilde ne yapacaklarını araştırmaya başladı. Uzmanlar, tatilde öğrencilerin kendini geliştirmesi için sosyal aktivitelere ve kültürel etkinliklere katılmasını tavsiye ediyor.
15 günlük yarıyıl tatilinde öğrencilerin spor aktivitelerine katılması, hem zihnini hem de bedenini dinlendirici davranışlarda bulunması gerekmektedir. Okulun yorgunluğu, öğrencilerde hem bedenen hem de zihnen hissedilmektedir. Yeni dönem öncesinde öğrencilerin bedenen ve zihnen dinlenmiş olması tavsiye edilmektedir.
Sanatsal etkinlikler, tiyatro, spor etkinlikleri, konserler, kültürel etkinlikler ve buna benzer faaliyetlerde bulunan öğrenciler, okul döneminde de daha verimli olmaktadır.
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