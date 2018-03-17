Konuyla ilgili düzenleme, Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Eski yönetmeliğe göre, özel yurtlarda yangın ikaz amacıyla duman ve ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler ve alarm sisteminin yanı sıra kontenjanı 100 öğrenciden fazla olan kurumlarda otomatik söndürme sisteminin bulunması gerekiyordu.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; değişiklikle otomatik söndürme sistemi, öğrenci sayısı 200’den fazla olan yurtlar için zorunlu hale getirildi. Böylece öğrenci sayısı 100-200 arasında olan yurtların, sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

ÜCRETLERDE DEĞİŞİKLİK

Değişiklik uyarınca, yurt açma izni ile çalışma ruhsatı iptal edilenler, 5 yıl geçmeden tekrar yurt açamayacak, devralamayacak, ortak veya kurucu temsilcisi olamayacak. Özel öğrenci yurtlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılmaları halinde 1 yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’u alınacak. 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise hizmet aldığı ayların ve içinde bulunduğu ayın ücretinin tamamı, kalan aylara ait barınma hizmetinin de yüzde 30’u alınacak.

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