Milli Eğitim Bakanlığı'na ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Yahşi atandı.

AA'nın haberine göre söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/b, 71 ve 76'ncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.

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