Milli Eğitim Bakanlığı'nca ( MEB), Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 27 bin kurumda Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) ile iltisaklı personelle ilgili yapılan tarama sonucunda bin 272 kişinin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edildi.

Bakanlık, bu kişilerin çalışma izinlerini terör örgütü ile eylem birliği içinde olduklarından iptal etti.

AA'nın MEB yetkililerinden aktardığı bilgiye göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı yaklaşık 27 bin özel öğretim kurumunda çalışan veya daha önce çalışmış kişilere yönelik bir araştırma yürütüldü.

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