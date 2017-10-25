MEB'in öğretmen performans değerlendirme sistemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 12 ilde öğretmenlerin performans sistemiyle ilgili çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre, MEB yetkilileri, performans değerlendirme sistemi ile Bakanlığın eğitim kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verebilmek amacıyla öğretmenlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanıyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürlerine Ankara Hizmetiçi Enstitüsü'nde seminer verildi.

İllerine dönen okul müdürleri, öğretmen performans değerlendirme sistemini görev yerlerinde hayata geçirdi.

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