MEB Müsteşarı Tekin'den alan değişikliği açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili duyuruları konusunda, herkesin sadece kendi zaviyesinden bakarak değerlendirme yaptığını belirtti.

AA'nın haberine göre Yusuf Tekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan öğretmenlerin alan değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Alan değişikliği ile ilgili duyurumuz konusunda maalesef herkes sadece kendi zaviyesinden bakarak değerlendirme yapıyor." ifadesini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak herhangi bir işlem yaparken temel prensibimiz, kul hakkına taalluk eden bir haksızlık ve adaletsizlik yapmamak, anayasanın güvence altına aldığı eşitlik ilkesine aykırı davranmamak başta olmak üzere herkesin üzerinde uzlaştığı temel ilkelerdir."

Tekin, bu ilkelerin kişisel ya da sınıfsal çıkarlardan çok daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızın insan kaynakları politikaları dahil bütün uygulamaları da bu kapsamda anayasal ilkeler çerçevesinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla kişisel durumları ya da sınıfsal/grupsal konumlarına göre yapılan eleştirilere bu çerçevede saygıyla bakıyorum." değerlendirilmesinde bulundu.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI SINIRLI TUTULDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), potansiyel öğretmen adaylarının mağdur edilmemeleri bakımından, alan değişikliği yoluyla yapılacak öğretmen atamalarının sınırlı tutulduğu açıklanmıştı.

Alan değişikliği sınırlamasında, ataması yapılmayan öğretmenlerin gerekçe gösterilmesini eleştiren bazı açıklamalar yapılmıştı.

Yusuf Tekin