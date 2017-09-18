MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'den TEOG açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, TEOG'un kaldırılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu

Tekin, şunları söyledi;

Sınavsız bir dönemin başlayacağını ümit ediyorum. Bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışmaya başladık. Çalışma verilerini sayın Bakanımıza, sayın Başbakanımıza arzedip Cumhurbaşkanımızın da onayını aldıktan sonra kamuoyu ile de paylaşmış oluruz.

Bir hazırladığımız modeli bakanlığın onayına sunarız ardından kamuoyu ile paylaşılır. Sınavsız bir model olmalı. Onun altyapısı oluşturulmalı.

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Yusuf Tekin

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TEOGun yerine ne gelecek