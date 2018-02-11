Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, son dönemde sosyal medyada yer alan ve basına yansıyan bazı eğitim kurumlarındaki olaylara ilişkin "Bugünlerde yine öğretmenlerimize yüklenme modası başladı. Evet öğretmen arkadaşların hataları var. Bir milyonluk bir aile içinde olabilecek düzeyde hatalar. Bir öğretmenin hatası yüzünden bütün camiayı ve öğretmenleri eleştirmek ne derece doğru?" ifadelerini kullandı.

Tekin, Twitter hesabından, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir lisede çekildiği iddia edilen görüntüler ile son dönemde bazı eğitim kurumlarında yaşanan ve basına yansıyan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir öğretmenin hatası nedeniyle bütün öğretmenleri eleştirmenin doğru olmadığını aktaran Tekin, "Bugünlerde yine öğretmenlerimize yüklenme modası başladı. Evet öğretmen arkadaşların hataları var. Bir milyonluk bir aile içinde olabilecek düzeyde hatalar. Bir öğretmenin hatası yüzünden bütün camiayı ve öğretmenleri eleştirmek ne derece doğru?" paylaşımını yaptı.

AA'nın haberine göre Tekin, paylaşımında bazı sendikalar ve STK'ler tarafından Bakanlığın eleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eleştirenlerin bir kısmı öğretmenlerimizin eksikliklerini tespit edip hizmet içi eğitim yapalım önerimize muhalefet eden sendikalar ve STK'ler, Bakanlığı eleştiriyor. Tutarlı olmak gerek. Öğretmene saygısızlık yapanlar bizim çocuklarımız unutmayalım. Çocuklarımızın örf, adet ve saygı gibi değerleri içselleştirmesi sadece okulla ve öğretmenle olmaz. Bütün bu yükü öğretmenimize yüklemeyelim. Hep beraber gelin çocuklarımıza bu değerlerimizi öğretelim."

Hata yapan öğretmenlere gerekli uyarı ve eğitim programlarının uygulandığını, yaşanan son olaylarda da gerekenin yapılacağını bildiren Tekin, şöyle devam etti:

"Gelin hep beraber şapkalarımızı önümüze koyalım ve düşünelim. Çocuklarımıza bu değerleri öğretmek için neler yaptık? Öğretmenlerimiz gece gündüz en kıymetlilerimizi çocuklarımızı geleceğimizi yetiştirmek için uğraşıyorlar. Hep beraber destek olup, yardım etmeliyiz. Bu destek ve yardıma iyi bir veli ve iyi bir ebeveyn olmaya çalışmakla başlayabiliriz."

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