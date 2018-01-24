Kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi, kaderine terk edilmiş Mecidiye Hanı'ında restorasyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İHA'nın haberine göre Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mecidiye Hanı'nın restorasyonunu bu yıl içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

HANDA KÜTÜPHANE DE OLACAK

Mecidiye Hanı Gaziantep'in en güzel hanlarından bir tanesi olduğunu aktaran Tahmazoğlu, "Burası daha önce kaderine terk edilmiş ve otopark olarak kullanılıyordu. Şahinbey Belediyesi olarak burayı kamulaştırıp, restorasyon çalışmalarına başladık. Yıkılmış olan üst katını da yeniden inşa edip, bu yıl içerisinde buranın restorasyonunu tamamlamayı hedefliyoruz.

Gaziantep'imizin tarihine ve kültürüne hizmet verecek bir han olacak. Buraya sahaflar çarşısı kuracağız. Aynı zamanda hac ve umre eşyaları satan esnafımızı da buraya alacağız. Üst katına ise güzel bir kütüphane ve Gaziantep yemeklerini yapan bir restoran düşünüyoruz. Böylelikle Gaziantep'imize gelenler kültürel varlıklarını görmenin yanı sıra kitap okuyup çay içebilecekleri, Gaziantep'in yöresel yemeklerinden tadabilecekleri bir mekana sahip olacaklar" ifadelerini kulandı.

Mecidiye Hanı

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