Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, Mecidiyeköy'deki eski Ali Sami Yen Stadı'nın arsasına yapılan inşaatta meydana gelen ve 10 işçinin hayatını kaybettiği asansör kazası davasında karar çıktı.

9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er lira adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

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