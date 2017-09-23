Meclis başkanının iç tüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından TBMM'de bugün bir ilk yaşandı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman Genel Kurul'a takım elbise ve kravatla katıldı.





Genel Kurul salonunda görev yapan kavaslar da frak yerine yeşil yakalı yeni kıyafetleriyle görev yaptı.