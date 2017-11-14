İsmail Kahraman'dan Başbakan Yıldırım ve Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Bahçeli'nin TBMM'deki makamında, basına kapalı gerçekleşen ziyaret 20 dakika sürdü. Ziyarette Kahraman'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin eşlik etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kahraman, 26. Dönem ikinci devre için Meclis Başkanlığı seçiminde aday olduğunu anımsatarak, Bahçeli'den destek istediğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre; Kahraman, "Önümüzdeki dönemin Türkiyemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ettim. Kendilerinin engin tecrübesi var, vatan aşkı var, millet sevgisi var. Hepimiz aynı hedefe yöneliğiz. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, aynı hedefte, Türkiyemizin tarihte yüklenmiş olduğu hedefte ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz inşallah. Siyasi partiler millete hizmet için, milletin yücelmesi için var, muassır medeniyetin ötesine geçmek için var. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bahçeli de Kahraman'ın sözlerine "Başarılar diliyorum." diyerek karşılık verdi.

BAŞVURULAR PERŞEMBE GECE YARISI SONA ERECEK

Öte yandan, 12 Kasım Pazar günü başlayan TBMM Başkanlığı seçim sürecinde adaylık başvuruları 16 Kasım Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliği ile genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.

İçtüzük gereği adaylar, mevcut başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve TBMM Genel Kurulu seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis Başkanlığı seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyor.

Buna göre TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün yapılacak.

İSMAİL KAHRAMAN, BAŞBAKAN YILDIRIM'I DA ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın kendisine Meclis Başkanlığı için yaptığı destek turu sonrası açıklamada bulundu. Yıldırım, "AK Parti grubumuz olarak tamamen arkasındayız, destekleyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım'ı Meclis'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası açıklamada bulunan TBMM Başkanı Kahraman, "Sayın Başbakanımızla, AK Parti Grup Başkanımızla verimli bir görüşme yaptık. Kendilerinden desteklemeleri istirhamında bulundum, yapılacak çalışmalar hakkında bir izahat verdim. Çok faydalı bir görüşme oldu, huzurunuzda değerli Başbakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönem inşallah birçok faydalı faaliyetlere vesile olacaktır. Güzel bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum. Desteklerini esirgememelerini rica ettim. Nasip olursa güzel bir dönem geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kahraman'a başarılar dileyen Başbakan Yıldırım, "Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman beyefendi, 26. Dönem birinci yasama yılında çok güzel başarılı bir yönetim ortaya koydu. İkinci dönemde de aday, hayırlı uğurlu olsun. AK Parti grubumuz olarak tamamen arkasındayız, destekleyeceğiz" diye konuştu.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklama sırasında eşlik etti. Başbakan Yıldırım ve Kahraman, açıklamaları sonrası basın mensuplarına poz verdi.