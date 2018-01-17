TBMM Dilekçe Komisyonuna, bedelli askerlik için yasal düzenleme yapılması amacıyla binlerce başvuru yapıldı.
Dilekçelerde, bedelli askerliğin bir milyon genci ilgilendirdiği belirtilerek, bedelli askerlik için yasa çıkarılması talep edildi.
AA'nın aktardığına göre, Bedelli Askerlik Platform Başkanı Ferhat Doğan, birçok imzacısının bulunduğu dilekçesinde, bedelli askerlik konusunun Meclis'te gündeme alınarak, kısa zamanda çözüme kavuşturmasını istediklerini ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEĞİ
Özellikle evlenmiş, çocukları olan, kritik makamlarda görev yapan, bazı hastalıklara sahip çocukların ailelerinin bedelli askerlik beklediğini öne süren Doğan, bu konuda milletvekillerinden, Milli Savunma Bakanı'ndan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediklerini belirtti.
Tuğrul Özkaragöz adlı vatandaş dilekçesinde, 30 yaşında olduğunu belirterek, bu yaşına kadar zorunlu sebeplerden dolayı askerlik vazifesini yerine getiremediğini, şu an da kendi işini kurduğunu ve 3 senedir işlettiğini bildirdi. Özkaragöz, "İşimi bırakabileceğim bir yakınım yok. İşletmemi kapatıp 12 ay askere gitmem gerekir. Bu durum da takdir edersiniz ki askerlik görevimi ifa edip döndükten sonra hayatımı idame ettireceğim bir işim olmayacak." görüşlerine yer verdi.
Uğur Baloğlu, üniversitede tez döneminde olmasına rağmen ikinci yüksek lisansını yaptığı için tecilinin bitmek üzere olduğunu belirtti. Baloğlu, "29 yaşında ve yüksek lisans öğrencisi olmama rağmen hiçbir şekilde ek süre alamıyorum. Gerek akademik kariyerim, gerekse de maddi, manevi hayat düzenim bozulmak üzere. Lütfen ben ve benim gibi yüz binlerce Türk evladının bu mağduriyeti giderilsin. Hala öğrenci olan ve henüz benim gibi yaş sınırında olmayan vatandaşlar için 'celp erteleme' ya da 'bedelli askerlik' yasasının çıkması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasını saygılarımla arz ederim." talebinde bulundu.
Bünyamin Çemberlitaş ise dilekçesinde "Cumhurbaşkanım, Başbakanım ve Milletvekillerim, sizlerden artık bedelli askerliğin getirilmesini talep ediyoruz. Görüldüğü üzere bu konu sadece askerlik yapacak kişileri değil ailelerini de etkileyen önemli bir husustur. Özellikle de geçim sıkıntısı çeken ailelerde eve para getirebilen tek kişinin askere gidip geri döndüğü zaman işsiz kalma durumu vardır. İşe girebilmek ve eve para getirebilmek için harcanan onca emek, çaba boşa gitmesin." görüşünü öne sürdü.
TBMM Dilekçe Komisyonu'na ulaştırılan bu ve benzeri dilekçeler, birçok kişi tarafından imzalanıyor.
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