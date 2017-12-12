Meclis'teki bütçe görüşmelerinde gerginlik

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik diğer milletvekillerinin araya girmesi ile son buldu.

TRİPOD GERGİNLİĞİ YAŞANDI

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP İzmir milletvekili Musa Çam'ın kürsüde yaptığı konuşmayı sosyal medya Periscope'tan yayınlayan CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker ve yanında selfie çubuğu getiren CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'yı uyardı. Aydın, milletvekillerine mutabakat metnini ve iç tüzükü hatırlattı. Aydın, bütçe görüşmelerinin 24 saat yayınlandığını kaydetti ve Şeker ve Ağbaba'nın yanlarında getirdikleri selfie ve tripod'u kaldırmalarını istedi.

İHA'nın haberine göre; Daha sonra CHP İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu kürsüye çıktı ve konuşmasını yaptı. Aydın, Bekaroğlu'nun konuşmasından sonra da uyarısını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kendi konuşmacılarını yayınladıklarını söyledi. Aydın, Şeker'den tripodu kaldırmalarını istedi. CHP milletvekillerinin itirazları devam ettiğinden oturuma on dakika ara verdi.