Meclis'in ilk haftasında gündem yoğun

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılında, 3 Ekim Salı gününden itibaren yeni İçtüzük hükümlerine göre çalışacak.

Yeni içtüzüğe göre, Danışma Kurulu önerileri üzerinde konuşulmayacak. Milletvekilleri, sadece görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında yoklama isteyebilecek.

Milletvekilleri Genel Kurula pankart, döviz getiremeyecek. Kınama ve Meclisten geçici çıkarma cezasına çarptırılan milletvekillerine, ödenek ve yolluk kesintisi uygulanacak.

İLK DÜZENLEME, ARABULUCULUK

Yeni yasama döneminde Genel Kurulda ele alınacak ilk düzenleme, kamuoyunda "arabuluculuk yasası" olarak bilinen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı olacak.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre, işçinin tazminat ve ücret, işverenin de alacak ve tazminat davaları açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek.

İşçi veya işverenin iş ilişkisi kapsamında birbirlerine hakaret etmekten, işçinin iş yerindeki mal ve malzemelere zararından doğan tazminat talepleri de dava açılmadan önce arabulucuya götürülecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığı anlaşılırsa dava reddedilecek.

İş mahkemeleri, HSK'nın olumlu görüşü alınarak, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde kurulacak.

İş sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla, bir ay içinde işe iade talebiyle arabulucuya başvuracak. Başvurudan sonuç alınamaması halinde iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Taraflar anlaşırsa uyuşmazlık iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilecek.

TAZMİNAT İÇİN ZAMANAŞIMI SÜRESİ 5 YIL OLACAK

Yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat için zamanaşımı süresi 5 yıl olacak.

Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek, uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilecek.

Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilecek.

Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil edecek.

3 Ekim Salı günü AK Parti, CHP ve MHP'nin Grup toplantıları yapılacak.

AK Parti Grubu'nda, milletvekillerine AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hitap edecek.