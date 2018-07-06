Türkiye 24 Haziran'da 27. dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Peki; 2018 yılında Meclis ne zaman açılacak, ne zaman tatile girecek? 2018 Meclis tatili ne zaman bitecek. İşte cevabı...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Bedelli askerlik, cinsel istismar yasası gibi birçok konuyla ilgili gözler TBMM'de... 24 Haziran'da seçilen milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreni ise 7 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Bu oturumu Meclis'in en yaşlı üyesi yönetecek. Yani Meclis 7 Temmuz Cumartesi günü açılacak.

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

TBMM'de milletvekillerinin yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Temmuz'da TBMM Genel Kurlu'nda yemin edecek. Meclis Başkanlığı seçimi ise 12 Temmuz'da yapılacak. 15 Temmuz'da ise özel oturum var. 15 Temmuz özel oturumu sonrası Meclis'in tatile girmesi planlanıyor.

2018 MECLİS TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Meclis tatili planlandığı gibi 15 Temmuz'da başlar ve süre uzatılmazsa 27. Dönem TBMM yani 2018 Meclis Tatili 1 Ekim'de sona erecek.