Meclis Genel Kurulu'nda, 26. Yasama Dönemi'ne başladığı 17 Ekim 2015'ten 22 Kasım 2017 tarihine kadar geçen sürede, 276 birleşim ve bin 545 oturum gerçekleşti.

Genel Kurul'un, 2 bin 353 saat 14 dakika süren çalışması, tutanaklara 128 bin 307 sayfa olarak yansıdı.

Meclis Genel Kurulu, en fazla mesaisini 1. Yasama Yılı'nda harcadı. 128 birleşimde, bin 107 saat 52 dakika çalışan Genel Kurulda, 53 bin 902 sayfa tutanak tutuldu.

Meclisin 1 Ekim 2016'da başlayan 2. Yasama Yılı'nda, milletvekilleri Genel Kurulda bin 42 saat mesai yaptı. Bu da tutanaklara 66 bin 195 sayfa olarak geçti.

1 Ekim 2017'de açılan 3. yasama yılında, 22 Kasım itibarıyla 202 saat 48 dakika çalışma gerçekleşti, stenograflar 8 bin 210 sayfa tutanak tuttu.

TBMM'nin 26. Dönemi'nde ihtisas komisyonları ve Meclis araştırma komisyonları da yoğun tempoda çalıştı. Tutanak tutulması istenilen ihtisas komisyonları ve Meclis araştırma komisyonlarında, milletvekilleri 2 bin 334 saat 17 dakika yasama faaliyetinde bulundu.

Komisyonlar 1. Yasama Yılı'nda bin 113 saat 57 dakika, 2. Yasama Yılı'nda 881 saat 38 dakika, bu yasama yılında ise 338 saat 42 dakika çalıştı.