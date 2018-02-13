Meclis'te tacize soruşturma

Taciz olayı geçtiğimiz hafta TBMM ana binada meydana geldi. İddiaya göre sözleşmeli memur F.K. (52) lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etti.

DHA'nın aktardığına göre, bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi. Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit eden F.K.'dan korktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi.



Olayın doğrulanması üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TBMM'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan taciz olayına ilişkin TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

TBMM'de sözleşmeli memur F.K.'nın lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği yönündeki haberler üzerine TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Her yıl belirli sayıda öğrenci, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde Kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktadır. Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır."

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