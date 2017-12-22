Meclis'te tatil tartışması! 2 kez oylama yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kendi imzasını taşıyan bir önerge verdi. Önerge, gündemdeki konuların tamamlanamaması halinde Meclis'in 23 Aralık tarihinde saat 14.00'te toplanması ve 9 Ocak tarihine kadar Meclis'in tatile girmesini içeriyor.
İHA'nın haberine göre, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, iki aydır Meclis'in çalıştığını belirterek, önemli olanın verimli çalışma olduğunu söyledi.
Usta, "Şu anda gündemde taşeronla ilgili bir yasa çalışması var. Basına yansıdığı kadarıyla bunun KHK'yle yapılmasına yönelik de bir kısım işler gündeme geldi. Bu ara, taşeron çalışmalarını KHK'yle yapmaya bir bahane olmamalı. Yani 'Ne yapalım efendim, işte Meclis'te ara verildi, ayın 9'una kadar Meclis çalışmayacak, o zaman taşeron da bekleyemez, yıl sonuna kadar bunun bitmesi lazım. Hadi gelin o zaman bu taşeron meselesini, bu bekleyen sorunu KHK'yla çözelim' şeklinde bir bahane olmamalı" ifadelerini kullandı.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Kanun Hükmünde Kararname ile kalıcı düzenlemelerin yapılamayacağını belirterek, "Bunların Türkiye'nin geleceği için önemli şeyler olduğunu ve bu düzenlemelerin ancak Meclis'te çalışılarak yani hep birlikte bir yasa çalışması hâlinde yapılabileceğini defalarca söyledik ama arkadaşlar, KHK'ları ve OHAL'i kalıcı bir rejim hâline getirdiniz ve taşeron olsun, başka şeyler olsun, her türlü düzenlemeyi artık gerçekten bir fırsata çevirerek KHK'yla yapıyorsunuz. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce hep birlikte toplantı yaptık ve o toplantıda bu taşeron yasasının, örneğin yarın gündeme gelebileceği söz konusu olmuştu ve orada dedim ki bu tasarı gündeme gelecekse eğer lütfen bunu bize önceden iletin, önerilerimizi iletebilelim. Çünkü gerçekten önemli bir şey. Taşeron sistemine biz bütünüyle karşıyız aslında, böyle bir sistemi kabul etmiyoruz. Herkesin kalıcı kadroyla çalışmasını düşünüyoruz. Bu şekilde olması gerektiğini ifade ediyoruz ama madem böyle bir şey yapıyorsunuz, bari o zaman kaçırmayın bunu kimseden. Getirin, biz önerilerimizi iletelim, insanların taleplerini iletelim, buna göre bir düzenleme yapılsın dedik" şeklinde konuştu.
"MECLİS'İN UZUN BİR TATİLE GİRMESİNİ HİÇBİR ZAMAN DOĞRU BULMADIK"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidar partisinin Meclis'i tatile sokmak istediğini söyleyerek, "Bir kez ülkede sorunlarına çözüm bekleyen toplumun tüm kesimleri dururken ve yeni yıl yaklaşırken atanamayan öğretmeninden uzman çavuşlarına, emeklilerden emekçilere kadar bu kadar sorun varken Meclis'in böyle uzun bir tatile girmesini hiçbir zaman doğru bulmadık. Ama bu sefer özel bir durumla da karşı karşıyayız. Özel durum şu; yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyen, aileleriyle toplumun 4-5 milyon kişisini etkileyen, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 7 Haziran ve 1 Kasım seçim bildirgelerinde ortaya konduktan sonra büyük bir toplumsal beklentiye dönüşen taşerona kadro meselesi var. Bu konuda bir önceki başbakanın verdiği açık söz var. Bugüne kadar tutulmayan bir devlet sözü var ve 31 Aralık-1 Ocak gecesine kadar bu konuya çözüm getirileceğine dair bir beklenti var" diye konuştu.
KONUŞMALARDAN SONRA OYLAMA
Konuşmalardan sonra oylama yapıldı. Oylamada CHP ve HDP grubu ret oyu kullandı. Kahraman, önerge ile ilgili olarak kabul edildiğini ilan etti. Fakat muhalefet milletvekilleri sayılarının fazla olduğunu iddia etti. Daha sonra ikinci kez oylama yapıldı. Kahraman, katip üyelerden birinin ret oylarını 62, diğerini 64, kabul oylarını da 81 ve 82 olarak saydı. Kahraman, önergenin kabul edildiğini ilan etti. Buna rağmen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel itirazlarını sürdürdü.
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