27 Temmuz’da tatile giren Meclis’in yeni yasama yılı açılış programı kapsamında TBMM Başkanı, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri, TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın anıta çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Grup başkanvekilleri Naci Bostancı, Mustafa Elitaş, CHP Grup başkanvekilleri Özgür Özel, Levent Gök ve Engin Altay, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN AÇILIŞTA KONUŞTU

Meclis Başkanı İsmail Kahraman:

"Milletvekilleri donanımlı ve saygın kişilerdir. İçinde bulunduğumuz 26. dönemde 507 milletvekilimizin akademik kariyer yaptığını görmekteyiz. Ankara semalarında top sesleri yankılanırken tam bir cihat ruhu ile aylarca çalıştılar. Ülkemiz emperyalist güçlerin uşağı olan FETÖ eliyle darbe girişimine maruz kaldı. Darbenin önlenmesinin lideri halkımızı direnişe çağıran muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mankurt kafalı FETÖ'cü teröristlere karşı ay yıldızlı bayrağımız altında birleşen necip milletimize tekrar teşekkür ediyorum. TBMM'nin açılışından günümüze kadar geçen 97 yıllık sürede 65 hükümet kurulmuştur. Bir hükümetin ömrü ortalama 1.5 yıl olabilmiştir. Ülkemiz bütün ekonomik ve sosyal atılımlarını uzun soluklu hükümetler döneminde gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz bina TBMM'nin 3. binasıdır. Temeli 26 Ekim 1938'de atılmıştır. Bu dönemde meclisimizi yüklü bir dönem beklemektedir. Ahtapotlar güçlü Türkiye yürüyüşümüzden bizi alıkoyamayacaklardır."

ERDOĞAN TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonuna geçti.

Akşam da yeni yasama yılı nedeniyle TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek.

HDP’DEN ALTERNATİF AÇILIŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre; HDP, TBMM’de bugün düzenlenecek törene, özel oturum ve resepsiyona katılmayacak. HDP’li bütün milletvekilleri, eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olduğu edirne Cezaevi önünde alternatif yasama yılı açılışı yapacak. Tutuklu milletvekilleri nedeniyle TBMM’nin 26’ncı dönem 3’üncü yasama yılının “ayıplı” başladığını belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Tutuklu milletvekilleri parlamenter demokraside kabul edilebilir değil ama her şeye rağmen parlamento vardır ve ayaktadır. Demokrasimizin geleceğine olan inancımızı güçlendirmektedir. Anamuhalefet partisi olarak ülke menfaatine gelecek her tasarıya yapıcı katkı sunarken, ülke menfaatine olmayan tasarılara ise şiddetle karşı çıkacağız. Bize göre yeni yasama yılında 23 kanun hükmünde kararnamenin zaman geçirilmeden genel kurula indirilmesi gerekiyor” dedi. Anayasa değişikliğine uyum çerçevesinde getirilecek yasalar konusunda ise Altay, “Çoğunluk partisinin muhalefetle uzlaşma anlayışı varsa oturulur, konuşulur ve anlaşılır. Aksi durumda uyum yasalarının muhalefetle anlaşmadan çıkması imkânsız” diye konuştu.