TBMM Başkanı İsmail Kahraman, önceki gece Meclis’te uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde söz hakkının 20 dakikadan 5 dakikaya indirilmesine ilişkin AK Parti grup önergesinin oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Mithat Sancar tarafından işleme konulmaması üzerine yaşanan krize son vermek için dün danışma kurulunu topladı. Toplantıda AK Parti’nin 5 dakika talebine ilişkin önerisi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Kahraman, Meclis Genel Kurulu’nu yönetme kararı aldı. Karara tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bugüne kadar kayyum atanmayan bir makam vardı; Meclis Başkanvekilliği. Oraya da kayyum atandı” dedi. Danışma kurulunun ardından TBMM Genel Kurulu, Kahraman başkanlığında toplandı. TBMM Başkanvekili Sancar, aylık nöbet çizelgesine göre kendisinin yönetmesi gereken genel kurulu TBMM Başkanı Kahraman’ın yönetmesinin doğru olmadığını belirterek, “Bu tablo bir kayyumluk tablosudur” ifadesini kullandı.

Gazete Habertürk'teki habere göre, “Kayyum” sözünü kabul etmediğini söyleyen Kahraman, “Yaptığım hukuka uygundur” diye konuştu. TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti’nin, 30 uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun tasarılarının görüşmelerinde, tümü üzerindeki konuşmaların 5’er, maddelerdeki konuşmaların 3’er dakikayla belirlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

CHP VE HDP GENEL KURULU TERK ETTİ

CHP ve HDP, oylamanın Anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu öne sürerek Meclis Genel Kurulu’nu terk etti. CHP ve HDP’nin genel kurul salonundan ayrılmasının ardından, uluslararası sözleşmeler, AK Parti ve MHP grupları söz almayınca Meclis Genel Kurulu’nda jet hızıyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinde konuşma süresinin 20’den 5 dakikaya indirildiğine dikkat çekerek, AK Parti’nin yaptığının bir içtüzük ihdası olduğunu iddia etti. Özel, “10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne gidip bu eylemli içtüzük ihdasına karşı ivedilikle Anayasa Mahkemesi’nin toplantıya çağrılmasını ve bunu karara bağlamasını talep edeceğiz” dedi.

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