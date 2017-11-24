Meclis ‘torba’ yorgunu

Torba tasarının, Meclis Genel Kurulu’nda dün sabaha kadar süren 17 saatlik maratonun ardından görüşmeleri tamamlandı. Yasanın tümünün oylamasında yeterli sayıda milletvekili bulunamayınca, son oylama haftaya kaldı. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, dün yeniden çalışmak için 14.00’te oturumu açtı.

Bahçekapılı, “Başkanlık divanı teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz. Bu nedenle, alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 28 Kasım 2017 Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum, iyi tatiller diliyorum” sözleriyle oturumu kapattı.

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