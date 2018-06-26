HT Egeli2de yer alan habere göre, toplam 724 bin 911 seçmenin bulunduğu ve bir artışla mecliste 7 milletvekili ile temsil edilecek Muğla’da, yüzde 40.86 oy alan CHP, birinci parti oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 48.37 oyla 3 milletvekili çıkaran CHP, oy oranını düşürmesine rağmen 4 milletvekili çıkarmayı başardı.
Yine 2015 seçimlerinde yüzde 29.90 oy oranıyla 2 milletvekili çıkan AK Parti, yüzde 28.18 ile ikinci parti olurken, vekil sayısını da korudu.
Son seçimde yüzde 14.95’lik oya ulaşarak 1 milletvekili alan MHP ise, Muğla’da umduğunu bulamadı.
Yüzde 6.49’da kalan MHP, Muğla’da milletvekili çıkaramadı.
Seçimlere ilk kez katılan İYİ Parti ise yüzde 16.48’lik oy oranı ile 1 milletvekili çıkarmayı başardı.
YAKIN SONUÇ
Muğla’da yapılan referandumda ise Hayır oyları 69.33’lük oranla açık ara önde çıkmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki dağılımda da, referandumda “hayır” cephesini destekleyen partilerin toplam oy oranlarının benzerlik gösterdiği görüldü. Muğla yüzde 52.60 ile tercihini Muharrem İnce’den yana kullandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.14, Meral Akşener yüzde 11.81’de kaldı.
|2015 Kasım
|Oy Oranı
|Vekil
|CHP
|% 48.37
|3
|AK PARTİ
|% 29.90
|2
|MHP
|% 14.95
|1
|HDP
|% 4.05
|0
|2018 Haziran
|Oy Oranı
|Vekil
|CHP
|% 40.86
|4
|AK PARTİ
|% 28.18
|2
|İYİ PARTİ
|% 16.48
|1
|HDP
|% 6.74
|0
|MHP
|% 6.49
|0
|2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
|Oy oranı
|İnce
|% 52.60
|Erdoğan
|% 32.14
|Akşener
|% 11.81
|Demirtaş
|% 2.80
|Karamollaoğlu
|% 0.33
|Perinçek
|% 0.32
Sokağa döküldüler
Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz’de, sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, Ortaca ilçesinde vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı pankartlar, Türk bayrakları ve parti bayrağı taşıyan vatandaşlar önce Atatürk Anıtı ardından AK Parti Ortaca İlçe Başkanlığı önünde bir araya geldi.
SEVİNÇ GÖSTERİSİ
AK Partililer ve MHP’liler bir süre burada sevinç gösterisinde bulundu ve slogan attı. Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partileri lehine sloganlar attı. Kutlamalarda, pek çok partili araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.
"Muğla’nın Marmaris ilçesinde AK Part ive MHP’liler seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sokakta davul zurna ile kutlama yaptı. "
MUĞLA’NIN 7 MİLLETVEKİLİ
MÜRSEL ALBAN / CHP
1970 Erzurumdoğumlu. Eğitimime Açık Öğretim Lisesi’nde devam etmekte olup, 1993 yılında şirketini kurarak yapı-inşaat sektörüne girdi. İl Başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası.
SUAT ÖZCAN / CHP
1960 Milas doğumlu. Eskişehir Anadolu Ü. İktisat mezunu. CHP Milas İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ile aktif siyasete girdi. Evli ve 2 çocuk babası.
BURAK ERBAY / CHP
1978 Muğla doğumlu. Üniversite öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1999’dan itibaren CHP’de çeşitli görevlerde bulundu. Evli ve 1 çocuk babası. 2015 seçimlerinde de milletvekili adayı oldu.
SÜLEYMAN GİRGİN / CHP
1962 Muğla doğumlu. Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunu. Türk-İş Muğla İl Temsilciliği görevini yürüttü. Evli ve iki çocuk babası.
M. YAVUZ DEMİR / AK PARTİ
1953’te Muğla’da doğdu. Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu. Bakan Danışmanlığı ve Meclis Danışmanlığı görevlerinde bulundu. Almanca bilen Yavuz Demir, evli ve 2 çocuk babası.
Y. EROL GÖKCAN / AK PARTİ
1976 Muğla doğumlu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu. AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyeliği’ne seçildi. Evli ve 1 çocuk annesi.
METİN ERGÜN / İYİ PARTİ
1963 Muğla doğumlu. Öğretim üyesi; Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Doktorasını Selçuk Üniversitesi’nde yaptı. İngilizce ve Rusça biliyor. Evli ve 2 çocuk babası.
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