torba yasada neler var

TBMM'ye sevk edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre;
-İnternet yayınlarına ise RTÜK denetimi getirildi. Dijital yayın platformları, RTÜK tarafından denetlenecek.
İnternet üzerinden yayın yapan kanalların kontrolü de rtük tarafından yapılacak. Kurulun uygun bulmadığı servislere erşim engellenecek.
-Asgari ücret alan çalışanların maaşının asgari ücret altında kalması durumunda mağduriyetin giderilmesi için asgari geçim indirimi sağlanacak.
-Hurdaya ayrılan 16 yaş ve üzerindeki araçlar 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor. Buna göre; 2019 yıl sonuna kadar aracını trafikten sildiren ve imha merkezlerine teslim edenlere hurdaya ayırdığı araç cinsinden ÖTV teşviki sağlanmış olacak.
- Bakan ve TBMM üyelerine verilen diplomatik pasaportlar, görevlerinin sona ermesi durumunda da geçerli olacak.
-Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri tarafından yapılan yatırımlar KDV'den istisna tutulacak.
-Nişasta kökenli şekerler için belirlenen kota, ülke kotasının yüzde 5'ini geçmeyecek şekilde düzenlenirken, şeker kotalarının tespiti, iptal ve transferleri hakkında alınan kararların uygulanması hakkı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, Bakanlar Kuruluna geçecek.
-01 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ilave istihdam sağlayan işverenlere 12 ay gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği 2018 yılında da uygulanmaya devam edilecek.
-Konut çatılarının enerji üretimi amaçlı kullanılması teşvik edilirken, üretilen elektriğin ihtiyaç fazlasının tedarik şirketine satılması halinde vatandaş vergiden muaf esna kapsamına alınacak.
-E-Fatura, fatura veya fiş düzenlemeyen, gerçek meblağdan farklı bir fatura veya fiş kesenlere her bir belge için asgari 240 lira ceza kesilecek. Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanacak.
-Maliye Bakanlığı tarafından haczedilen mal üzerindeki hacizler, şartların sağlanması halinde kaldırılabilecek.
Uyuşmazlıkların, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi durumunda karar ve ilam harcı ücreti 35 lira 90 kuruş olacak.
-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantinlerin kiraya verilmesine KDV istisnası getirilecek.
-Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası getirilecek.
-Terör eyleminin engellenmesi sırasında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.
-Bireysel Emeklilik Sisteminden cayma hakkı arttırılacak.
-Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılacak.
-Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi ve ilk defa ev sahibi olacak vatandaşların desteklenmesi amacıyla konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.
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