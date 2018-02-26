Günlerdir merakla beklenen dev derbide Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Quaresma’nın yıldızlaştığı gecede 3-1 mağlup ederken Siyah-Beyazlılar adına karşılaşmanın gizli kahramanlarından birisi de Gary Medel’di. Şilili oyuncu, maça Atiba ile birlikte ön liberoda başlarken ilk yarının ortalarında teknik direktör Şenol Güneş’in taktik değişikliğe gitmesiyle Vida’nın yanına stopere geçti. Etkili müdahaleleri ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile yine dinamo gibi çalışan tecrübeli oyuncu, skor 1-1’ken ise maçın kırılma anı sayılabilecek bir hamlede bulundu.



2.10 METREYE SIÇRADI

52. dakikadaki Fenerbahçe atağında Fernandao’nun topla buluşması sonrası Fabri, risk alıp kalesini terk ederek Brezilyalı oyuncunun şutunu çeldi. Ancak dönen top bu sefer orta saha civarlarında Şener Özbayraklı’nın önüne düştü. Fabri’nin kalesine koş- tuğunu gören Şener, topu hızla kaleye yolladı. Top tribünlerin korkulu bakışları arasında Fabri’yi de geçerek kaleye yönelirken çizginin hemen önünde bulunan Medel, kafayla topu çıkarıp takımına ve taraftarlara rahat bir nefes aldırdı. beIN Sports’un yaptığı ölçüme göre 1.71 boyundaki Pitbull lakaplı oyuncu, pozisyon sırasında 2.10 metreye sıçradı.

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