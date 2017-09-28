Medel ve Isla'ya milli davet!

Şili Teknik Direktörü Juan Antonio Pizzi, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Ekvador ve Brezilya ile yapılacak maçların aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş forması giyen Gary Medel ve Fenerbahçeli Mauricio Isla da kadroya davet edildi.

Dünya Kupası'na katılamama riskiyle karşı karşıya olan Şili, 5 Ekim'de sahasında Ekvador ile, 10 Ekim'de de Brezilya ile deplasmanda karşılaşacak.