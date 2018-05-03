Medellin - America de Cali rakamlar

Kolombiya Primera A Apertura maçında Medellin ile America de Cali, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. 32 puanlı Medellin 2. sırada bulunuyor, America de Cali 21 puana sahip ve 16. sırada. Medellin, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. America de Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 543 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Medellin kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, America de Cali sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Medellin önceki hafta Atletico Nacional mücadelesinde 4-3 kazandı.

America de Cali, Atletico Bucaramanga karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Medellin, 17 gol attı ve 7 gol yedi.

America de Cali, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America de Cali 6 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.