Medellin - Deportes Tolima maçı rakamları

Medellin ve Deportes Tolima, 04 Haziran 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Apertura Yarı Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:30. Ev sahibi Medellin, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportes Tolima, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 405 kodlu maçı oynayanlar; Medellin galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportes Tolima galibiyet oranı 0.00.

Medellin son hafta oynanan Envigado maçında 2-0 yenildi.

Deportes Tolima ise Patriotas karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.