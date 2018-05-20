Medellin - Junior maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Apertura Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Medellin, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Junior takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. Medellin son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Junior, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 453. İddaa'da Medellin kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Junior kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Medellin son hafta oynanan La Equidad maçında 1-0 kazandı.

Junior ise Itagüi Ditaires karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.