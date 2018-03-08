Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, Medi Bayreuth'un 20-14 üstünlüğüyle sona erdi. Soyunma odasına 34-29 önde giden ev sahibi takım, 3. periyodun ardından farkı 12 sayıya (64-52) çıkardı. Medi Bayreuth, Beşiktaş'ın son 10 dakikadaki gayretine rağmen maçı 81-76 kazandı.

Medi Bayreuth'ta York 20, Brooks ve Marei 15'er sayıyla oynadı. Beşiktaş Sompo Japan'da ise Strawberry'nin 18 ve Adams'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak.