MediaTek markasını daha önce duydunuz mu? Birçok kişinin işlemci deyip geçtiği ama teknik açıdan platform olarak adlandırılan sistemlerde 2 numaralı şirket. Akıllı telefonlarda, az akıllı telefonlarda (feature phone), dijital TV’lerde, kablosuz erişim noktalarında ve geçtiğimiz yıl iyice parlamaya başlayan sesli asistan cihazlarında işlemci ve çevresindeki temel sistem birimlerini içeren platformu bulunuyor.

Aslında bakarsanız hepimiz akıllı telefonlarda en çok pazar payına sahip Qualcomm’u tanıyoruz ama MediaTek’in en azından Türkiye'de bilinirliği daha az. Ben de bu sebeple, şirketin Başkanı Joe Chen ile başbaşa gelerek, şirket hakkında daha fazla bilgi aldım.

APPLE HARİÇ HERKES!

Apple dışında neredeyse tüm telefon üreticilerinin mutlaka kendi ürünlerini içeren modelleri bulunduğunu belirten Chen, akıllı telefonlardaki ikinciliklerinin yanı sıra, bunlara kıyasla daha az özellikli sayılan feature phone’larda, dijital TV’lerde, sesli asistan cihazlarında en büyük pazar payının kendilerinde olduğunu söyleyerek konuşmaya başladı.

Kısa süre önce Helio P60 platformunu tanıtan şirket, 4+4 çekirdekli 12 nm mimarili modern bir platform hazırlamış. Önceki platforma göre en az yüzde 25 performans artışı vaat eden sistemin en ilgi çekici yanı ise yapay zeka özelliğine sahip olması. Bu bir ilk değil, ancak amiral gemisi tabir edilen ve fiyatı binlerce lirayı geçen akıllı telefonlarda bulunan özellikler, MediaTek’in Helio P60 platformu ile anaakım cihazlara, yani 2.000 TL altı telefonlara da taşınacak.

Bu işi ayrı bir ünite ile gerçekleştiren şirket, bu sebeple de AI Processing Unit’in, yani Yapay Zeka İşlem Ünitesi’nin kısaltması olan APU adını kullanıyor.

YAPAY ZEKA TELEFONDA NE İŞ YAPAR?

Peki telefonlarda yapay zeka ne işe yarıyor? Hani bu akıllı dediğimiz cihazlar biz bir şey söylemeden iş yapamıyor ya, yapay zeka bunu mu sağlayacak? İlk akla gelen sorular bunlar ama yanıtları da tatmin edici.

Örneğin akıllı telefonun en popüler işlevlerinden olan fotoğraflardaki yüz tanıma işlevi, bu ünite sayesinde gerçekleştiriliyor. Bunu sadece fotoğrafı çekerken değil, depolarken de kullanmak mümkün. Böylece telefon, örneğin kişilerin fotoğraflarını portreler klasörüne kayıt ederek ayrıştırabiliyor.

Live photo adı verilen özellik de yüz tanıma sayesinde birden çok fotoğrafı seri çekerek, içlerinden en iyi pozu seçebiliyor.Hele birden fazla kişinin karede olduğu fotoğraflarda bu işi sistemin kendisinin yapması daha pratik. Yüz tanıma demişken, bugün birçok telefon bu işlevi güvenlik amacıyla kullanıyor. Tabii yapay zeka da burada devreye girerek, işi hızlı bir şekilde bitirmeyi sağlıyor.

Apple’ın yaptığı gibi bir artırılmış gerçeklik (AR) demolarının olup olmadığını sorduğumda maalesef olumsuz yanıt alıyorum. Ancak sistem AR ile çalışabiliyor, sadece MediaTek bunun için özel bir tanıtım hazırlamamış.

YAPAY ZEKANIN SIRADAKİ İŞİ KİŞİSELLEŞMİŞ BİLGİ

Yapay zekanın geleceğini sorduğumda, Chen, özellikle kişiselleştirmeye dayalı bilgiler, kullanıma göre sistemi optimize etme, kamerada daha zengin bir deneyim ve daha gelişmiş güvenlik işlevlerinin karşımıza çıkacağını söylüyor.

Şirketin 5G’de de çalışmaları var. Önümüzdeki sene dünya genelinde büyük operatörlerle testlere başlayacaklarını ve 5 Gbps hıza erişen modemlerini de 2020 için planladıklarını söyleyen Chen ile konuşmamızı tamamlayıp ürün testlerine geçiyorum.

AKILLI TELEFONLAR, KANDAKİ OKSİJEN ORANINI ÖLÇECEK

MediaTek’in tanıttığı bir cihaz her ne kadar yeni olmasa da, telefonlarda daha ne gibi işlevler olabileceğini göz önüne seriyor. Telefonların arka kamerasından biraz büyük bir algılayıcıya iki parmağımı da koyduğumda bir dakika içerisinde şu anki cihazlardan (60 saniye olduğu için) daha güvenilir bir nabız ölçümünün yanı sıra, tansiyon, kandaki oksijen oranı gibi detaylı ölçümler de gerçekleştirilebiliyor. Bu cihaz henüz bir akıllı telefona eklemek için çok büyük ama sağlık teknolojisinin ilerlemesi ve dijital dönüşümün etkilerini hissettirmeye başlaması sonucu, ufalıp 'cebimize girmesinin' uzak olmadığını söylemek mümkün.

Sonuç olarak, MediaTek’in bu çabaları oldukça anlamlı ve daha çok cihazda ürünlerini görmek için sabırsızlanıyorum.



