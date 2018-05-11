Medical Park Antalyaspor - İstanbul Başakşehir maçı öncesi rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Medical Park Antalyaspor ile İstanbul Başakşehir, 11 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Medical Park Antalyaspor 38 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken İstanbul Başakşehir 66 puanda ve 3. sırada. Medical Park Antalyaspor son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. İstanbul Başakşehir son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 125 kodlu maçı oynayanlar; Medical Park Antalyaspor galibiyet oranı 3.70, beraberlik oranı 3.20, İstanbul Başakşehir galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Medical Park Antalyaspor son haftadaki Gaziantepspor müsabasında 4-1 kazandı.

İstanbul Başakşehir ise Kayserispor maçında 0-1 kazandı.

Medical Park Antalyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Medical Park Antalyaspor, kendi sahasında 25 gol attı, 21 gol yedi.

İstanbul Başakşehir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. İstanbul Başakşehir, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.