Medical Park Antalyaspor - Trabzonspor rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Medical Park Antalyaspor ile Trabzonspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Medical Park Antalyaspor 35 puanla 13. sırada, Trabzonspor 46 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Medical Park Antalyaspor kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Trabzonspor sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Medical Park Antalyaspor son hafta oynanan Gaziantepspor maçında 4-1 kazandı.

Trabzonspor ise Bursaspor maçında 1-2 yenildi.

Medical Park Antalyaspor, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 19 gol yedi.

Trabzonspor, dış sahada 4 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trabzonspor 25 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.