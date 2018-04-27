Medical Park Antalyaspor - Trabzonspor rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Medical Park Antalyaspor ile Trabzonspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Medical Park Antalyaspor 35 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Trabzonspor 46 puanda ve 5. sırada. Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Trabzonspor son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 109. İddaa'da Medical Park Antalyaspor kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Trabzonspor kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Medical Park Antalyaspor önceki hafta Gaziantepspor mücadelesinde 4-1 kazandı.

Trabzonspor ise Bursaspor maçında 1-2 yenildi.

Medical Park Antalyaspor, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 19 gol yedi.

Trabzonspor, dış sahada 4 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trabzonspor 25 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.