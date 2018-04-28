Medical Park Antalyaspor - Trabzonspor rakamlar

Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Medical Park Antalyaspor 35 puanla 14. sırada, Trabzonspor 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Trabzonspor, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 109 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Medical Park Antalyaspor kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.00, Trabzonspor sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Medical Park Antalyaspor önceki hafta Gaziantepspor mücadelesinde 4-1 kazandı.

Trabzonspor, Bursaspor karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Medical Park Antalyaspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Medical Park Antalyaspor, kendi sahasında 24 gol attı, 19 gol yedi.

Trabzonspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, deplasmanda 25 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.