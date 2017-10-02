Medicalpark ve Liv Hospital'in sahibi halka arzı gündeme aldı

Girişim sermayesi Turkven'in hastane zinciri Medicalpark, gelecekte olası bir halk arzı değerlendiriyor.

Şirket, olası halka arz işlemi için herhangi bir bağlayıcı karar almış değil. Halka arzın gerçekleşmesi piyasa şartlarına bağlı olacak.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Hissedarlar, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin gelecekte olası bir halka arzını değerlendirmektedir. Olası halka arz işlemine ilişkin olarak herhangi bir bağlacıyıcı karar alınmamış olmakla birlikte, halka arzın gerçekleşmesi piyasa şartlarına da bağlıdır." denildi.

İLK HABER EYLÜL'DE GELDİ

Daha önce Turkven, konuya yakın kişilerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Londra’da olası bir halka arz için Goldman Sachs’ı yetkilendirmişti.

Medical Park, Turkven, Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Memorial ve İş Yatırım temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmamıştı.



MLP CARE KİMDİR?

1993 yılında kurulan MLP Care, Medical Park ile birlikte Liv Hospital ve VM Medical Park'ın da sahibi. 17 ilde 29 hastane, 219 ameliyathane, 4.979 yatak kapasitesi ve 16 bini aşkın çalışanı bulunuyor.

Medical Park Sağlık sahibi olan girişim sermayesi şirketi Turkven, konuya yakın kişilerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Londra’da olası bir halka arz için Goldman Sachs’ı yetkilendirdi.

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