Medipol Başakşehir: 2 - Teleset Mobilya Akhisarspor: 1 (MAÇ SONUCU)

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Süper Lig'in 10. haftasından Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı.

Ev sahibi, 8. dakikada Emre Belözoğlu'nun golüyle öne geçti. 59'da Paulo Henrique skoru eşitledi. 90+2'de sahneye çıkan Mossoro, Başakşehir'e 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla Başakşehir, 20 puanla 2. sıraya yükseldi, Akhisarspor ise 17 puanla 5. sırada kaldı.

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VIDEO YARDIMCI HAKEM (VAR) SİSTEMİ İLK KEZ UYGULANDI

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek video yardımcı hakem olarak görev yaptı.



Stat ve video yardımcı hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak çevrim dışı uygulama, Süper Lig'deki her statta en az 3 kez yapılacak. VAR'ın çevrim dışı uygulamaları sonraki haftalarda da devam edecek.



Çevrim dışı olarak yapılacak test çalışmaları esnasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak ve burada video yardımcı hakem tarafından izlenecek. Müsabaka hakemiyle hiçbir iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyon ile ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedilecek. Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kuruluna (IFAB) gönderilecek ve çevrim dışı testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Testlerin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.

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