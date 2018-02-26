Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bir maçı eksik bulunan ve 46 puandaki Medipol Başakşehir, liderliği Galatasaray'dan devralmak için sahaya çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekipte bu kritik maç öncesinde Mahmut Tekdemir ve Edin Visca'ya hatıra plaketi verildi.

Turuncu-lacivertli formayla 300 maça ulaşan Mahmut Tekdemir ve 250 mücadelede görev alan Edin Visca'ya Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ tarafından hatıra plaketi takdim edildi.