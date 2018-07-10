Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Köln’ün 26 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçen sezon Bundesliga’da FC Köln forması giyen Sırp milli futbolcu Milos Jojic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Partizan ve Borussia Dortmund’da da oynayan 26 yaşındaki futbolcu, yarın sabah Salzburg’daki kampımıza dahil olacak.

Milos Jojic’e ailemize hoşgeldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılarla dolu yıllar geçirmesini temenni ediyoruz."

Jojic, son 3 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 72 maçta 10 gol attı.