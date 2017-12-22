İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, Süper Lig'de ilk yarının son haftasındaki rakipleri Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek, ikinci yarıya lider başlamak istediklerini söyledi.
Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen sene ilk yarıyı lider bitirmiştik. Bu sene de geçen seneki gibi 39 puanla olmasa da ilk yarıyı lider bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Kasımpaşa ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını aktaran Mustafa Saral, "İnşallah son hafta Kasımpaşa'yı da yenerek, liderliğimizi pekiştirmek istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız ve planlarımız bu yönde." ifadelerini kullandı.
"YABANCI KURALI İLE KALİTE ARTTI"
Mustafa Saral, Süper Lig'de takımların kadrolarında 14 yabancı futbolcuyu bulundurabildiği mevcut yabancı kuralı ile ligde kalitenin arttığını belirtti.
Saral, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında yabancı oyuncu konusunun da gündeme geldiğini aktararak, şöyle konuştu:
"Yabancı kuralı değiştikten sonra uzun zamandan beri ligde ilk defa 7-8 takım potaya girdi. Ligde kalite arttı. Kalite artınca, rekabet artıyor. İkinci yarıda ciddi bir rekabet bizi bekliyor. İlk 7 takım 5 puan farkla sıralanıyor. İnşallah güzel bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bu mücadeleden iyi bir sonuçla çıkmak istiyoruz."
"BİR İKİ TAKVİYE YAPARIZ"
Saral, transfer döneminde kulüpte büyük bir hareketlilik olmayacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:
"Bir iki takviye yaparız diye düşünüyoruz. Bir iki gün içinde yapacağımız toplantılarla hangi bölgelere transfer yapacağımızı belirleriz. Fazla transfer yapmayı düşünmüyoruz. Transferle ilgili şu an netleşen bir şey yok. Kasımpaşa maçından sonra kupa maçımız var. Ondan sonra her şey daha net olur."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.