Kariyerini Barcelona'da sürdüren Arda Turan, 2,5 yıllık anlaşma sağladığı Medipol Başakşehir için sağlık kontrolünden geçti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen milli futbolcu, bugün transfer için muayene oldu.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık kontrolü için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan’a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı."

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 14, 2018

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Dün havalimanında kısa bir açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi:

Başakşehir ailesine çok teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdikleri için. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız. Çok mutluyum. Öncelikle Göksel Gümüşdağ başkanıma, Abdullah Avcı hocama çok teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 13, 2018

55 MAÇ, 6 KUPA

Arda Turan Barcelona'da geçirdiği 2 buçuk yılda 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez de gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu bu süre içinde 1 lig, 2 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupa, 1 Kıtalararası Kupa ve 1 de Avrupa Süper Kupa kazandı. Arda Turan Barcelona'ya 2015 yılında transfer olmuş, ancak Katalan ekibinin transfer cezası nedeniyle 2016 Ocak ayına kadar forma giyememişti.

arda turan

Medipol Başakşehir

sağlık kontrolü

barcelona

süper lig