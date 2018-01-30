HTSPOR. COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU



Ara transfer döneminde Barcelona'dan Arda Turan, Udinese'den Riad Bajic'i kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız ismini Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Yıldız isim, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.

Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor’a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.