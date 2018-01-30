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Başakşehir, milli yıldızı transfer etti! Transfer Haberleri

Medipol Başakşehir, Emre Akbaba'yı transfer etti

Süper Lig’in genç yıldızı Emre Akbaba, Başakşehir ile transfer anlaşmasına vardı

30 Ocak 2018 Salı, 16:09:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

HTSPOR. COM | YAĞIZ SABUNCUOĞLU

Ara transfer döneminde Barcelona'dan Arda Turan, Udinese'den Riad Bajic'i kiralayan Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız ismini Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı.  Yıldız isim, sezon sonuna kadar Alanyaspor’da kalacak ve yeni sezonda Başakşehir forması giyecek. Bu transfer karşılığında ise Mehmet Batdal, Alanyaspor’a verilecek.

Mehmet Batdal ise gelecek sezonu beklemeden Alanyaspor’a transfer olacak ve Akdeniz ekibinin formasını giymeye başlayacak.

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Yorumlar 19
  • Misafir 5 dakika önce
    Başakşehir futbol kulübü milletimizin aklıyla alay ediyor, İrfan Can ve Emre akbabayı 3 büyükler isteseydi en az 5 milyon Euro derlerlerdi, hangi kanallardan nasıl bağlandığı supheli
  • Misafir 14 dakika önce
    DİĞER KULÜPLERİDE SORSANA!!
  • Misafir 16 dakika önce
    Aykut ağzını açsın bizde hala ona bakalım.... şu adamı da alamadık ya helal olsun. adamlar transferde şampiyon oldu zaten..
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