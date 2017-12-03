Medipol Başakşehir Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 14. haftasında, 27 puanla 2. sırada bulunan Medipol Başakşehir, 11 puan ile 16. sırada yer alan Osmanlıspor'u ağırlıyor. Başakşehir mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturacak.
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - OSMANLISPOR
STAT: Fatih Terim
SAAT: 16:30
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halis Özkahya
SAKAT: Eljero Elia (Başakşehir), Osmanlıspor (Başakşehir)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
OSMANLISPOR: Hakan, Vrsajevic,Numan, Maxsö, Anıl, Tugay, Musa, Özer, Serdar, Umar, Cikalleshi
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz
BAŞAKŞEHİR'DE DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Joseph Attamah, Mahmut Tekdemir ve Alexandru Epureanu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, yarınki mücadelede de sarı kart görmeleri halinde, 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.
OSMANLISPOR İLK PEŞİNDE
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçına moralli çıkacak. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Osmanlı Stadı'nda oynadığı 4 lig maçından 3 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan mor-sarılı ekip, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Haftaya 11 puan ve averajla 16. sırada giren Osmanlıspor, deplasmanda sadece bir puan alabildi. Başkent ekibi, 3. haftada Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Osmanlıspor'da sakatlığı tam olarak geçmeyen Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun, Medipol Başakşehir'e karşı forma giymesi beklenmiyor.
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