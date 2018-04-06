Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir evinde, sezonun flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Galatasaray’ın 1 puan gerisindeki Turuncu-Lacivertliler, kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek...

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Süper Lig’de Beşiktaş’ı ve Akhisar’ı yenerek şampiyonluk yolunda yara almayan Medipol Başakşehir, bugün sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatya’yı da devirip galibiyet serisini 3 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 57 puanlı lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, gelecek haftaki G.Saray deplasmanına kayıpsız gitmek istiyor. Şehir, ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan müsabakayı 2-0’lık skorla kazanmıştı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clich , Emre, İrfan Can , Visca, Arda, Elia , Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Aytaç, Rahman, Pereira, Adem, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

STAT: Fatih Terim

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Barış Şimşek

SÜPER LİG'İN FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Son iki maçını kazanan turuncu-lacivertliler, haftaya 57 puanlı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. İki maçlık yenilgi serisine geçen hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Evkur Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 9. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

2 EKSİK

Medipol Başakşehir'de, sakatlıkları bulunan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ideal 11'inde yer alan Mossoro'nun yokluğunda orta sahada Arda Turan'a forma vermesi bekleniyor.

ADEBAYOR İLE MAHMUT CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Emmanuel Adebayor ile Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, mücadelede kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında oynayamayacak.

BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADI