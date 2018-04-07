CÜNEYT HAYDAROĞLU: HAFTAYA BU OYUN YETMEZ

İki takım arasındaki kalite farkını anlatmaya gerek yok ancak Malatya’nın bu kadar vasıfsız ve ne yaptığı bilmeyen bir görüntü içinde olması bence konuşulması gereken esas konu... Erol Bulut’un maçtan 2-3 gün önce yaptığı açıklamada eski takımı Başakşehir’i şampiyonlukta favori göstermesi belki de oyuncularının konsantrasyonunu bozdu. Bu durum tabii ki Başakşehir’in hakkıyla aldığı 3 puanı gölgeleyemez ancak söylemlerin zamanlamasına dikkat etmekte de her zaman fayda var. Emre Belözoğlu önderliğinde pas trafiğini çok iyi yapabilen Başakşehir, son haftaların yıldızı Elia ile golü de bulduktan sonra oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Karşısında da tehdit eden bir rakip olmayınca pozisyon üretmeye bile gerek duymadan 3 puanı tek golle aldı. Turuncu-Lacivertliler çok fazla pozisyona girmedi ama skoru korumaya alması, oyunu kontrol altında tutması ve bu anlayışla uzun süre devam edebilmesi önemliydi. Belki de Türkiye’de bunu en iyi yapan takımların başında geliyorlar. Şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan daha Başakşehir’in hanesine yazıldı. Maç fazlası ile Galatasaray’dan koltuğu alıp pazartesi günü Başkent’ten çıkacak sonucu beklemeye başladılar. Tabii bunun yanında önümüzdeki hafta yine Galatasaray ile deplasmanda belki de sezonun final maçına çıkacaklar. Oyun ve futbolcu kalitesi anlamında Başakşehir saygıyı hak eden bir takım ve şampiyon olma şansları da çok yüksek. Ancak hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Elbette o maçın havası çok farklı olacak ancak dünkü gibi Galatasaray’a karşı da kontrollü oynamaya çalışmak ve agresif olmamak sıkıntı yaratabilir. O maçın matematiğini ve analizini de tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı zaten yapacaktır.