Boynundaki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran Şaban Yılmaz, nadir görülen "medüller tiroit" kanserinden "lenfatik haritalandırma" yöntemiyle kurtuldu.
AA'nın haberine göre; Zonguldak'ta yaşayan 66 yaşındaki Şaban Yılmaz, boynunda ortaya çıkan şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonrasında tiroit kanseri olduğu tespit edilen Yılmaz'ın ameliyat olmasına karar verildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Yılmaz'a "lenfatik haritalandırma yöntemi" uygulandı.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, tiroit kanserinin üç türü olduğunu belirterek, "Tiroit kanserlerinin yüzde 5'ini oluşturan medüller tiroit kanseri nadir olarak görülür. Medüller kanserin en önemli özelliği, lenf nodu metastazı yapma olasılığının oldukça yüksek olmasıdır" dedi.
Tiroitin genellikle ses kısıklığı, boyunda kitle ya da lenf nodları şeklinde ortaya çıktığını anlatan Gülçelik, ameliyatını gerçekleştirdikleri hastanın da bu belirtilerle kendilerine başvurduğunu belirtti.
Ameliyatta en önemli noktanın, tiroit kanserinin oluşturduğu beze ve dokuyu bırakmamak olduğunu vurgulayan Gülçelik, lenfatik haritalandırma yöntemini de bu nedenle uyguladıklarını aktardı.
"LENFATİK YÖNTEMDE İYİ BİR DEĞERLENDİRME ŞART"
Prof. Dr. Gülçelik, ameliyat olacak hastanın iyi bir nükleer tıp ya da radyolog tarafından doğru değerlendirmesinin yapılmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, "Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lenfatik haritalandırmayı uzun süredir uyguluyoruz. Ultrason eşliğinde, deneyimli radyolog ya da iyi bir nükleer tıp uzmanı ya da endokronoloji uzmanı tarafından yapılan bir işlem. Şüpheli bezelerin ve lenf nodlarının en üst ve en alt seviyesini görmek için yapılan uygulamadır." diye konuştu.
Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Şaban Yılmaz da 6 ay önce boynunun şiştiğini belirterek, "Boynumdaki şiş bir türlü geçmiyordu. Genel Cerrahi Uzmanı tiroitteki durumu görünce, İstanbul ya da Ankara'da ameliyat edilmemin daha iyi olacağını ifade etti. Ben de kardeşimi alıp Ankara'ya, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldim. Hocamız baktı 'seni ben ameliyat edeceğim' dedi. Sağlığım yerinde şükür. Allah hepsinden razı olsun" değerlendirmesinde bulundu.
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