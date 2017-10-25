FETÖ’nün medya yapılanması davasında, aralarında Atilla Taş, Ali Akkuş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hanım Büşra Erdal, Murat Aksoy’un da bulunduğu 21 kişinin tahliyesine karar verdikleri için açığa alınan ve haklarında soruşturma başlatılan Mahkeme Başkanı İbrahim Lorasdağı, hâkimler Barış Cömert ve Necla Yeşilyurt Gülbiçim aklandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davanın nisan ayında yapılan duruşmasında mahkeme heyetinin verdiği tahliye kamuoyunda tartışma yaratırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de 8 sanık hakkında yeniden yakalama kararı çıkarttı. Hâkimler Savcılar Kurulu ( HSK), tahliye kararı veren mahkeme heyeti hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Lorasdağı, Cömert ve Gülbiçim tedbiren açığa alındı.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre HSK Teftiş Kurulu, mahkeme heyeti hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Teftiş Kurulu raporunda, üç hâkim hakkında “ FETÖ ile iltisaklı olduklarına dair herhangi bir delil elde edilemediği”, tahliye kararını kasıtlı olarak aldıklarına ilişkin bulguya da ulaşılamadığı belirtildi. HSK 2. Dairesi, üç hâkim hakkında verilen açığa alma kararını kaldırdı. HSK 1. Dairesi de 12 Ekim’de yayımlanan kararname ile hâkimlerin yeni görev yerlerini belirledi. Hâkimlerden Lorasdağı Konya’ya, Cömert Çorlu’ya, Gülbiçim Küçükçekmece’ye atandı.
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