TRT'deki suikast sahnesine yapımcıdan yanıt

"Sevda Kuşun Kanadında" dizisinin yönetici-yapımcısı Cemal Yavuz, dizinin bir bölümünde, başrol oyuncularından Sevtap Özaltun’un oynadığı Tümay karakterinin ölüm sahnesinin, menfur bir suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülme şekliyle paralellik taşıdığı iddialarına ilişkin, "Bu iddialar ülkemiz üzerine oynanan oyunların devamıdır. FETÖ ve onların dümen suyuna girmiş olanlar, suikast sonucu gerçekleştiremediği Türk-Rus ilişkilerine darbe vurma hedefini Sevda Kuşun Kanadında dizisi üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır." açıklamasında bulundu.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, TRT'nin, Türkiye'nin 1970'li yıllarını anlatan dizisi "Sevda Kuşun Kanadında"nın, FETÖ'nün son kalıntıları tarafından uydurulan ve tamamen yalanlar üzerine kurulu bir haberle karalanmaya çalışıldığını savundu.

Maksatlı şekilde uydurulan bu haberin, karşıt görünse bile FETÖ’nün dümen suyuna girmiş veya işine geldiğinde onlarla birlikte hareket eden bazı haber sitelerinde, hiç filtre etme veya doğrulama ihtiyacı hissedilmeden ya da internette yer alan dizinin ilgili bölümünü izleme zahmetinde bulunulmadan servis edildiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"BU İDDİALAR ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARIN DEVAMIDIR"

"Suçüstü yakalandıkları menfur suikast sonrasında, yaptıklarını örtbas etmek için öküz altında buzağı arayan FETÖ’nün bu çabaları, zayıflıklarının ve tükenmekte olduklarının açık bir göstergesi. Görünüşte onlara karşı duran hatta onların zulmüne maruz kaldıklarını iddia eden haber sitelerinin, FETÖ'nün sosyal medya tetikçileriyle iş birliği yapmaları, FETÖ ile mücadelenin neden bu kadar zorlu geçtiğini de ortaya koyuyor. Hiçbir etikle bağdaşmayan bu haberleri yapanlarla elbetteki adalet önünde hesaplaşılacaktır ama dizimizi izlememiş olanlar için söz konusu sahne ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek gerekiyor. Sahne, başrol oyuncularından Sevtap Özaltun’un oynadığı Tümay karakterinin ölüm sahnesidir. Söz konusu yalan haberlerde bu sahne, FETÖ tarafından düzenlenen ve menfur bir suikast sonucu Rus Büyükelçisinin öldürülme şekliyle paralellik taşıdığı iddia edilmektedir. Bu iddialar ülkemiz üzerine oynanan oyunların devamıdır. FETÖ ve onların dümen suyuna girmiş olanlar, suikast sonucu gerçekleştiremediği Türk-Rus ilişkilerine darbe vurma hedefini Sevda Kuşun Kanadında dizisi üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır."

"Sevtap Özaltun’un diziden ayrılması için çekilen sahne, senaryo gereği Tümay karakterinin kendisini öldürtme planı üzerine kurulmuştur. Tümay karakterinin silahı boştur." ifadesini kullanan Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Bu, sahnede açıkça görülmekte ve konuşmalarla desteklenmektedir. Tümay’ın amacı birini öldürmek değil, sevgilisini öldüren babası Zafer'den intikam almaktır. İlgili sahnede de görüldüğü gibi Tümay’ın boş silahı doğrulturken hedefi ne Rus ne de İsrail konsolosudur. Sahnenin bir aşamadan sonra Tümay ve babasının arasında geçtiği ve kişisel bir hesaplaşma olduğu çok açıktır. Sahnede diğer konsoloslarla birlikte Rus konsolosunun sadece tek bir planda görüntüsü ve ismi geçmekte, arkasından gelen sahnelerin hiçbirinde Rus konsolosu ile ilgili tek bir cümle yer almamaktadır. Sahnede konuşmalarıyla yer alan ve silahın doğrultulduğu anda Zafer'le tokalaşmakta olan kişi İsrail konsolosudur. Sahnenin devamında Tümay babasına doğrulttuğu boş silahı ateşler gibi yapmakta ve İsrail konsolosunun korumaları tarafından öldürülmektedir. 16. bölümde de zaten bu açıkça anlatılmaktadır. Ne bölümün içinde, ne de ilgili sahnede hedefin Rus konsolosu olduğuna dair en ufak bir gönderme yoktur."

Cemal Yavuz, internet sitelerinde yer alan iddiaların ancak ve ancak diziyi seyretmeyen izleyicileri yanlış yönlendirme amacıyla planlandığının, hedef saptırmaya ve Türkiye-Rusya ilişkilerine darbe vurulmaya çalışıldığının açık göstergesi olduğunu savundu.